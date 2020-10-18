Ереван обвинил Баку в нежелании договориться о выводе раненых с поля боя

В министерстве иностранных дел Армении обвинили власти Азербайджана в том, что они отказались договариваться о выводе раненых с поля боя в зоне конфликта в Нагорном Карабахе. Соответствующее заявление опубликовано 18 октября на сайте внешнеполитического ведомства Армении.

«После достижения договоренности об установлении гуманитарного перемирия между Республикой Армения и Республикой Азербайджан 18 октября при посредничестве Международного комитета Красного Креста была предпринята попытка достичь договоренности с целью вывода ночью с поля боя раненых военнослужащих. Однако данный шаг <…> был категорически отвергнут официальным Баку», — говорится в заявлении.

В МИД Армении считают, что «клан Алиевых», который якобы стал «инструментом турецкой экспансии в регионе», заботится исключительно о сохранении собственной власти и боится ответственности перед своим народом «за развязывание войны», и поэтому пытается «отсрочить неизбежный момент столкновения лицом к лицу с действительностью».

В полночь 18 октября (23:00 мск 17 октября) в Нагорном Карабахе вступило в силу гуманитарное перемирие, договоренность о котором была достигнута накануне между Ереваном и Баку.

В первые часы власти непризнанной Нагорно-Карабахской Республики отмечали, что обстановка на передовой успокоилась. Однако уже спустя несколько часов страны обменялись обвинениями в несоблюдении перемирия.

Так, Армения сообщила об артиллерийском и ракетном обстреле со стороны азербайджанских ВС. А официальный Баку обвинил противника в обстреле из минометов и артиллерии окрестностей Джебраила.

Эскалация конфликта в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике началась 27 сентября. Баку и Ереван возложили ответственность за обстрелы и гибель населения друг на друга.

Конфликт из-за Карабаха начался в 1988 году. Тогда автономия, в которой проживало большинство армян, заявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного противостояния в период с 1992 по 1994 год Баку утратил контроль над регионом.