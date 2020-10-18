Армения заявила о наступлении азербайджанской армии на юге Карабаха

Азербайджанские военные после объявления гуманитарного перемирия начали наступление на юге Нагорного Карабаха. Об этом 18 октября заявила пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян.

«К 07:20 (06:20 мск) с использованием артиллерийского огня противник предпринял наступление в южной части [Карабаха](Худаферинское водохранилище) с целью занятия выгодных позиций», — написала она в Twitter.

Степанян добавила, что потери есть с обеих сторон.

В полночь 18 октября (23:00 мск 17 октября) в Нагорном Карабахе вступило в силу гуманитарное перемирие, договоренность о котором была достигнута накануне между Ереваном и Баку.

В первые часы власти непризнанной Нагорно-Карабахской Республики отмечали, что обстановка на передовой успокоилась. Однако уже спустя несколько часов страны обменялись обвинениями в несоблюдении перемирия.

Так, Армения сообщила об артиллерийском и ракетном обстреле со стороны азербайджанских ВС. А официальный Баку обвинил противника в обстреле из минометов и артиллерии окрестностей Джебраила.

27 сентября в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике обострился конфликт Азербайджана и Армении. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. Боевые действия продолжаются до сих пор.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Баку потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами.

С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией.