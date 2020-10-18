Боррель призвал Азербайджан и Армению соблюдать режим прекращения огня

Верховный представитель Евросоюза по внешней политике безопасности Жозеп Боррель провел разговор с главами МИД Армении и Азербайджана, во время которого призвал стороны карабахского конфликта соблюдать решим прекращения огня. Об этом в воскресенье, 18 октября, сообщили в пресс-центре Европейской внешнеполитической службы.

«Я только что поговорил с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана, чтобы убедить их, что прекращение огня должно быть безоговорочным и строго соблюдаться обеими сторонами. Я также подчеркнул, что атаки на мирных жителей должны незамедлительно прекратиться. Они не могут быть оправданы», ― говорится в сообщении.

Кроме того, Боррель подчеркнул, что Евросоюз готов поддержать Ереван и Баку, а также ОБСЕ в вопросе долгосрочного урегулирования конфликта.

Ранее в этот день генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил сожаление в связи с тем, что Армения и Азербайджан игнорируют призывы прекратить огонь в Нагорном Карабахе.

Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе, взявшего начало в 1988 году, произошла 27 сентября. Баку и Ереван, оспаривающие принадлежность региона, возложили ответственность за эскалацию конфликта друг на друга.

17 октября была достигнута договоренность о втором перемирии между Арменией и Азербайджаном в зоне нагорнокарабахского конфликта. Оно вступило в силу в полночь 18 октября (23:00 мск 17 октября), но уже спустя несколько часов Ереван обвинил Баку в нарушении режима, сообщив об артиллерийском и ракетном обстрелах ВС Азербайджана.

Азербайджан вслед за Арменией заявил о нарушении нового гуманитарного перемирия в Нагорном Карабахе, возложив ответственность за это на Ереван. По данным Баку, силы ВС Армении подвергли артиллерийскому обстрелу азербайджанские позиции в Карабахе.

По данным Еревана, к семи утра азербайджанские военные начали наступление на юге НКР. В непризнанной республике, в свою очередь, обвинили азербайджанские власти в обострении на линии соприкосновения после объявленного перемирия.

Также МИД Армении обвинил власти Азербайджана в том, что они отказались договариваться о выводе раненых с поля боя в зоне конфликта в Нагорном Карабахе.