Генсек ООН выразил сожаление из-за несоблюдения перемирия в Карабахе

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил сожаление в связи с тем, что Армения и Азербайджан игнорируют призывы прекратить огонь в Нагорном Карабахе. Об этом в воскресенье, 18 октября, заявил его официальный представитель Стефан Дюжаррик.

«Генеральный секретарь осуждает все атаки на населенные местности, затронутые конфликтом. <...> Генеральный секретарь глубоко сожалеет, что стороны в течение длительного времени игнорировали неоднократные призывы немедленно прекратить боевые действия», ― говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте ООН.

Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе, взявшего начало в 1988 году, произошла 27 сентября. Баку и Ереван, оспаривающие принадлежность региона, возложили ответственность за эскалацию конфликта друг на друга.

17 октября была достигнута договоренность о втором перемирии между Арменией и Азербайджаном в зоне нагорнокарабахского конфликта. Оно вступило в силу в полночь 18 октября (23:00 мск 17 октября), но уже спустя несколько часов Ереван обвинил Баку в нарушении режима, сообщив об артиллерийском и ракетном обстрелах ВС Азербайджана.

Азербайджан вслед за Арменией заявил о нарушении нового гуманитарного перемирия в Нагорном Карабахе, возложив ответственность за это на Ереван. По данным Баку, силы ВС Армении подвергли артиллерийскому обстрелу азербайджанские позиции в Карабахе.

По данным Еревана, к семи утра азербайджанские военные начали наступление на юге НКР. В непризнанной республике, в свою очередь, обвинили азербайджанские власти в обострении на линии соприкосновения после объявленного перемирия.

Также МИД Армении обвинил власти Азербайджана в том, что они отказались договариваться о выводе раненых с поля боя в зоне конфликта в Нагорном Карабахе.