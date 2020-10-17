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Посол России отметил совпадение позиций Москвы и Вашингтона по Карабаху

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Позиции Москвы и Вашингтона совпадают в принципиальных вопросах урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов в эфире программы «Большая игра» на Первом канале в субботу, 17 октября.

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По его словам, выход совместного заявления президентов России, Франции и США стал приятной неожиданностью. «Так мало у нас событий, где американская и российская позиции совпали, мы призвали стороны к сдержанности, к прекращению, в первую очередь, огня и к переводу всего в дипломатическое русло», — сказал высокопоставленный дипломат.

У позиций России и США по Нагорному Карабаху есть расхождения в нюансах, но стороны в принципиальных позициях поддерживают переход сторон на мирное урегулирование.

Ранее в субботу генпрокуратура Азербайджана сообщила о гибели в Нагорном Карабахе с момента обострения ситуации 60 мирных граждан. Также после ракетного обстрела азербайджанского города Гянджи спасатели извлекли 13 тел погибших.

По словам представителя армянского минобороны Шушаш Степанян, огонь по Азербайджану военные не открывали. При этом Ереван обвинил Баку в атаке на свою территорию с использованием беспилотников.

27 сентября в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике обострился Азербайджана и Армении. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. Боевые действия продолжаются до сих пор.

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