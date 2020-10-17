В МЧС Азербайджана сообщили о 13 погибших при обстреле Гянджи

После ракетного обстрела азербайджанского города Гянджи спасатели извлекли 13 тел погибших. Об этом 17 октября сообщило «РИА Новости» со ссылкой на МЧС Азербайджана.

Сообщается о 52 раненых.

По словам президента Азербайджана Ильхама Алиева, обстрел Гянджи является военным преступлением. Он пообещал также наказать виновных.

«Это военное преступление, преступление против человечества. Если мировое сообщество не хочет их наказывать, мы накажем виновников. Мы накажем на поле боя, дадим ответ», — сказал он.

В ночь с 16 на 17 октября Баку сообщил об обстреле города Гянджа со стороны Армении.

В Ереване обвинения опровергли.

По словам представителя армянского минобороны Шушаш Степанян, огонь по Азербайджану военные не открывали. При этом Ереван обвинил Баку в атаке на свою территорию с использованием беспилотников.

Отношения двух стран обострились 27 сентября. Стороны обвинили друг друга в ведении обстрелов непризнанной Нагорно-Карабахской Республики, принадлежность которой они оспаривают.