Прямой эфир

МИД ФРГ выразил уверенность в завершении «Северного потока – 2»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Энергетический проект «Северный поток – 2» будет достроен, но сроки завершения — под вопросом. Об этом заявил глава МИД Германии Хайко Маас в интервью RND, опубликованном 17 октября.

Игра в монополию: что последует за польским штрафом против участников СП-2
Компании отрицают нарушения при финансировании проекта и собираются оспаривать решение регулятора в суде

«Я предполагаю, что «Северный поток – 2» достроят. Вопрос в том, когда», — сказал он.

Говоря об энергетической политике в Европе, Маас подчеркнул, что все решения в данной сфере принимаются именно на этом континенте.

«Мы не критикуем тот факт, что Соединенные Штаты более чем вдвое увеличили импорт нефти из России в прошлом году и теперь являются вторым по величине импортером российской тяжелой нефти в мире», — напомнил он. США имеют право на независимую энергетическую политику, Европа поступает так же, добавил Маас.

8 октября глава МИД Германии заявил, что предлагаемые ФРГ санкции в отношении России не затрагивают «Северный поток – 2», так как строительство газопровода является многосторонним проектом и требует международного консенсуса. Противники проекта пытаются использовать инцидент с блогером Алексеем Навальным, чтобы поставить проект трубопровода в центр внимания, заключил немецкий министр.

Газопровод строится от России до Германии по дну Балтийского моря. Из-за введенных в декабре американских санкций строительство «СП-2» было приостановлено, так как швейцарская компания All Seas была вынуждена вывести из Балтики свои суда-трубоукладчики.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020