МИД ФРГ выразил уверенность в завершении «Северного потока – 2»

Энергетический проект «Северный поток – 2» будет достроен, но сроки завершения — под вопросом. Об этом заявил глава МИД Германии Хайко Маас в интервью RND, опубликованном 17 октября.

«Я предполагаю, что «Северный поток – 2» достроят. Вопрос в том, когда», — сказал он.

Говоря об энергетической политике в Европе, Маас подчеркнул, что все решения в данной сфере принимаются именно на этом континенте.

«Мы не критикуем тот факт, что Соединенные Штаты более чем вдвое увеличили импорт нефти из России в прошлом году и теперь являются вторым по величине импортером российской тяжелой нефти в мире», — напомнил он. США имеют право на независимую энергетическую политику, Европа поступает так же, добавил Маас.

8 октября глава МИД Германии заявил, что предлагаемые ФРГ санкции в отношении России не затрагивают «Северный поток – 2», так как строительство газопровода является многосторонним проектом и требует международного консенсуса. Противники проекта пытаются использовать инцидент с блогером Алексеем Навальным, чтобы поставить проект трубопровода в центр внимания, заключил немецкий министр.

Газопровод строится от России до Германии по дну Балтийского моря. Из-за введенных в декабре американских санкций строительство «СП-2» было приостановлено, так как швейцарская компания All Seas была вынуждена вывести из Балтики свои суда-трубоукладчики.