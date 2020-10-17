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США обвинили Россию в срыве продления ДСНВ

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США приложили все усилия для продления договора о сокращении наступательных вооружений (СНВ-3), а Россия отступила от достигнутого соглашения, заявил спецпредставитель США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.

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Он в очередной раз заявил, что Москва и Вашингтон якобы достигли договоренностей, хотя МИД России категорически опроверг такие утверждения 14 октября.

«США предприняли все усилия. Разочаровывает, что Российская Федерация отступила от соглашения, которое впервые покрывало все ядерные боеголовки. Это могло бы быть исторической сделкой, благом для США, России и мира», — написал представитель США в Twitter.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал не соответствующими действительности заявления Вашингтона о якобы «принципиальном согласии» Москвы продлить Договор о сокращении стратегических вооружений на условиях США, среди которых включение в соглашение всех ядерных запасов РФ и подключение Пекина к сделке.

Президент РФ Владимир Путин предложил США продлить договор, действие которого завершается в начале 2021 года, без дополнительных условий еще на год. Американская сторона ответила отказом.

Кроме того, Москва не раз отмечала важность СНВ-3 для мировой стабильности и призывала Вашингтон продлить соглашение во избежание гонки вооружений. Однако США выдвигают ряд, неприемлемых, по мнению Москвы, требований.

Накануне немецкое издание Bild сообщило, что НАТО готовится к ядерной войне, а США уже разрабатывают системы вооружений и развертывания ракет средней дальности.

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