Рябков назвал бредом заявления США о договоренностях по СНВ-3

Заявления представителей США о якобы достижении договоренностей с Россией о продлении договора о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) являются бредом, сообщил замглавы МИДа Сергей Рябков.

«Это наперсточничество, бред», — цитирует замминистра «РИА Новости».

Так Рябков прокомментировал заявление спецпредставителя президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли о том, что Вашингтон якобы достиг «принципиального» соглашения по стратегической стабильности с Россией на самом высоком уровне.

При этом условия Вашингтона, на которых американская сторона готова продлить договор, Рябков счел неприемлемыми.

Он в очередной раз отметил полную готовность России заключить с США политическую договоренность по СНВ-3, но у Вашингтона совсем иной взгляд на договор.

«Если бы американцы согласились с нашими документами, которые мы им передали, и приняли их, то такая договоренность могла бы быть достигнута хоть завтра. Но в условиях подобных расхождений я вообще не представляю себе, на каком основании коллеги в Вашингтоне допускают такого рода предположения», — указал Рябков.

Ранее 13 октября спецпредставитель американского президента по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что стороны достигли «принципиального» соглашения по стратегической стабильности на самом высоком уровне. По его словам, США продлят договор, если Россия заморозит размеры ядерного арсенала.

При этом ранее американская сторона ключевым условием называла участие Китая в договоре.

Срок действия СНВ-3, подписанного между Россией и США в 2010 году, истечет в 2021 году.