Прямой эфир

Рябков назвал бредом заявления США о договоренностях по СНВ-3

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Заявления представителей США о якобы достижении договоренностей с Россией о продлении договора о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) являются бредом, сообщил замглавы МИДа Сергей Рябков.

Дело выборов: что мешает России и США договориться о СНВ-III
Прошедшие в Хельсинки консультации стали заключительными перед избранием президента Соединенных Штатов

«Это наперсточничество, бред», — цитирует замминистра «РИА Новости».

Так Рябков прокомментировал заявление спецпредставителя президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли о том, что Вашингтон якобы достиг «принципиального» соглашения по стратегической стабильности с Россией на самом высоком уровне.

При этом условия Вашингтона, на которых американская сторона готова продлить договор, Рябков счел неприемлемыми.

Он в очередной раз отметил полную готовность России заключить с США политическую договоренность по СНВ-3, но у Вашингтона совсем иной взгляд на договор.

«Если бы американцы согласились с нашими документами, которые мы им передали, и приняли их, то такая договоренность могла бы быть достигнута хоть завтра. Но в условиях подобных расхождений я вообще не представляю себе, на каком основании коллеги в Вашингтоне допускают такого рода предположения», — указал Рябков.

Ранее 13 октября спецпредставитель американского президента по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что стороны достигли «принципиального» соглашения по стратегической стабильности на самом высоком уровне. По его словам, США продлят договор, если Россия заморозит размеры ядерного арсенала.

При этом ранее американская сторона ключевым условием называла участие Китая в договоре.

Срок действия СНВ-3, подписанного между Россией и США в 2010 году, истечет в 2021 году.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020