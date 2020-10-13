Госдеп США назвал условия продления Вашингтоном СНВ-3

Соединенные Штаты готовы продлить Договор о сокращении наступательных вооружений (СНВ-3) при условии временного замораживания размеров ядерных арсеналов двух стран. Об этом во вторник, 13 октября, заявил госдепартамент США.

Как отметил спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли, Вашингтон достиг «принципиального» соглашения по стратегической стабильности с Россией на самом высоком уровне, сообщает ТАСС.

Третьи страны должны призвать Россию принять предложения США по стратегической стабильности, а затем потребовать того же от Китая, отметил Биллингсли.

«Пришло время для стран, которые исторически занимали сильные позиции по вопросам ядерного оружия, продемонстрировать свою искренность по этому вопросу. Многие страны уже сделали это», — сказал он.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что заключение новой ядерной сделки между США и Россией отвечает интересам не только этих двух стран, но и всего мира.

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