Рябков назвал неприемлемыми новые условия США для продления СНВ-3

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков считает неприемлемым предложение Соединенных Штатов продлить Договор о сокращении наступательных вооружений (СНВ-3) при условии взаимной временной заморозки ядерных арсеналов.

«Это неприемлемое предложение», — цитирует Рябкова агентство ТАСС.

Кроме того, российский дипломат отметил, что Соединенные Штаты не получат от России «приуроченное к их выборам» соглашение о сокращении вооружений.

Ранее в этот день спецпредставитель американского президента по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли сообщил о новых условиях США для продления СНВ-3.

11 октября стало известно, что президент США Дональд Трамп в оставшееся до выборов главы государства время надеется заключить с президентом РФ Владимиром Путиным сделку по ядерному вооружению.

В сентябре Биллингсли заявлял о готовности Вашингтона в ближайшие дни заключить с Москвой «президентский меморандум», предваряющий продление ДСНВ. При этом если Россия не согласится с условием США для продления договора сейчас, то после президентских выборов у Белого дома могут появиться новые требования, добавил он.

В России заявление американцев расценили как ультиматум, который является неприемлемым.

В 2021 году истечет срок действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, подписанного между Россией и США в 2010 году.

Москва настаивает на продлении соглашения, однако Вашингтон выдвигает ряд требований, в том числе участие Китая в новом соглашении. Пекин же указывает на отсутствие причин участвовать в переговорах, так как его ядерный арсенал значительно меньше, чем у Штатов.