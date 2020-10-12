Журналисты узнали о сроках заключения ядерной сделки между США и РФ

Президент США Дональд Трамп в оставшееся до выборов главы государства время надеется заключить с президентом РФ Владимиром Путиным сделку по ядерному вооружению. Об этом в воскресенье, 11 октября, сообщил портал Axios.

По информации источника издания, администрация Трампа считает, что у нее есть принципиальное соглашение, одобренное российской стороной.

Собеседник агентства отметил, что оно будет заключено в течение недели, как только возобновятся переговоры.

Очередной раунд российско-американских консультаций по стратегической стабильности прошел 5 октября в Хельсинки. Предыдущие переговоры, в которых участвовали заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков и посланник президента по контролю над вооружениями США Маршалл Биллингсли, состоялись 17–18 августа в Вене.

20 сентября Биллингсли заявил о готовности Вашингтона в ближайшие дни заключить с Москвой «президентский меморандум», предваряющий продление ДСНВ. При этом если Россия не согласится с условием США для продления договора сейчас, то после президентских выборов у Белого дома могут появиться новые требования, добавил он.

В России заявление американцев расценили как ультиматум, который является неприемлемым. В свою очередь замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Москва готова к любому развитию ситуации с Договором о сокращении наступательных вооружений. Необходимые системы и потенциал для обеспечения безопасности Россией уже созданы.

В 2021 году истечет срок действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подписанного между Россией и США в 2010 году. Москва настаивает на продлении соглашения, однако Вашингтон выдвигает ряд требований, в том числе участие Китая в новом соглашении. Пекин же указывает на отсутствие причин участвовать в переговорах, так как его ядерный арсенал значительно меньше, чем у Штатов.