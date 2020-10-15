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Bild рассказал о тайной подготовке Германии к ядерной войне

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ВВС Германии и их партнеры по НАТО проводят тайные учения под названием «Стойкий полдень» с целью отработки маневров на случай ядерной войны, пишет 13 октября Bild.

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По данным издания, в маневрах задействованы истребители-бомбардировщики Tornado, способные нести ядерное оружие. Сами учения проходят на авиабазе Нёрфених, которая считается альтернативным местом для хранения американских водородных бомб типа B61.

Предполагается, что эти боеголовки на базе Бюхель в земле Рейнланд-Пфальц. В то же время на этой базе проходят учения «Несгибаемый страж», на которых отрабатывается защита аэродрома с помощью систем ПВО Patriot.

В рамках учений военные отрабатывают безопасное извлечение ядерного оружия из подземных хранилищ, а также его транспортировку и установку на самолеты. Тренировочные полеты осуществляются без снарядов.

По мнению Bild, страны НАТО осознают, что угроза ядерной войны сейчас выше, чем когда-либо. Главной причиной стал выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, а также сомнения в продлении СНВ-3.

Военные эксперты полагают, что дело может дойти до новой гонки вооружений. США уже сейчас разрабатывают системы вооружений и развертывания ракет средней дальности.

В сентябре стало известно, что американские бомбардировщики B-52, перехваченные 25 сентября в небе над Балтикой, отрабатывали нанесение ударов по Калининграду. Кроме того, сообщалось, что бомбардировщики совершили имитацию атаки вдоль Черного моря.

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