А часики-то тикают: Судный день приблизили на 20 секунд

Часы Судного дня переведены на 20 секунд, и теперь до «ядерной полуночи» остается всего 100 секунд. От таких новостей как-то не по себе. Возможно, кто-то впервые узнал, что есть и такой «будильник». У кого-то в голове вопросы: почему мы приближаемся к часу икс, как его отложить, да и кто вообще это всё придумал? «Известия» расскажут.

Стоим на краю

Она начала в духе «я пригласил вас, господа, с тем, чтобы сообщить вам пренеприятное известие». Она — это президент американского журнала Bulletin of the Atomic Scientists («Бюллетень ученых-атомщиков») Рейчел Бронсон. Дама была сурова.

« Сегодня мы не испытываем оптимизма. Сейчас 100 секунд до полуночи. Мы хотим показать, как близок мир к катастрофе в секундах — не в часах и даже не в минутах. Это самое близкое к Судному дню время за всю историю часов Судного дня », — отметила Рейчел Бронсон.

О1 Перевод стрелок на часах Судного дня, 24 января 2020 года Фото: Bulletin of the Atomic Scientists/thebulletin.org

Полночь — это точка невозврата, время, когда произойдет ядерный катаклизм. Стрелки часов показывают уровень напряженности мировой обстановки. Чем ближе к полуночи, тем реальнее глобальный ядерный конфликт. На официальной церемонии перевода стрелок Бронсон отметила, что последние два года влиятельные лидеры только и делают, что разрушают наиболее эффективные методы сдерживания угроз — международные соглашения с жесткими режимами контроля — «в пользу своих собственных узких интересов и внутриполитической выгоды» (возможно, в этот момент у кого-то из «влиятельных лидеров» горели уши).

К Судному дню приближают и выход США из Парижского соглашения и Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, и неопределенность с продлением Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

« Наши механизмы сотрудничества подрываются в тот момент, когда они больше всего нам нужны », — цитирует ТАСС присутствующего на церемонии бывшего Генерального секретаря ООН Пан Ги Муна.

М2 Дональд Трамп объявляет о выходе США из Парижского соглашения, 1 июня 2017 года Фото: Global Look Press via ZUMA Press/Joyce N. Boghosian

Среди факторов, спровоцировавших перевод стрелок и усугубивших положение, эксперты также назвали: неразрешенные политические конфликты, связанные с ядерными программами в Иране и Северной Корее; недостаточные меры в вопросе изменения климата; дезинформация с использованием кибертехнологий.

« Ситуация, очевидно, ухудшилась. Насчет климата вопрос темный, специалисты до сих пор не договорились. Что касается Ирана, это очень серьезно. Тот факт, что пока эскалацию удалось остановить , — очень большая удача и успех, — цитирует RT генерального директора Института региональных проблем Дмитрия Журавлева. По словам эксперта, ликвидация договора — это взрыв всей системы международной безопасности. — И это, наверное, самый большой шаг к так называемой ядерной полуночи».

Пока часы двенадцать не пробьют

В 1947 году в Чикагском университете, который выпускает «Бюллетень», решили, что кто-то должен время от времени бить в колокол, если человечество слишком близко подходит к опасной черте, и придумали часы Судного дня. И правда, кто, если не они — ученые, которые участвовали в проекте «Манхэттен» по созданию ядерного оружия.

Сначала зловещие часы печатали на обложке журнала, а теперь их можно увидеть на сайте «Бюллетеня». Они стали своеобразным индикатором того, насколько мир уязвим из-за ядерного оружия, изменения климата, прорывных технологий в разных областях.

Фото: Bulletin of the Atomic Scientists/thebulletin.org Обложка январского номера журнала Bulletin of the Atomic Scientists с заголовком «Политика ядерного оружия и президентские выборы в США»

Куда и насколько переводить стрелки, каждый год решает совет по науке и безопасности журнала по согласованию с советом попечителей, в который входит 13 лауреатов Нобелевской премии.

В этом году был установлен антирекорд — меньше времени миру еще не давали. Такой высокий уровень уязвимости связывают не только с угрозой ядерной войны, изменением климата (их считают основными), но и с вредительством в информационной экосфере: пресловутые fake news, правду маскируют под ложь, ложь — под правду .

«В последние годы национальные лидеры всё чаще отклоняют информацию, с которой они не согласны, как фальшивые новости, провозглашая в ответ свою собственную неправду, преувеличивая и искажая факты », — говорится в официальном заявлении на сайте журнала.

V3 Фото: REUTERS/Carlo Allegri

Новые технологии, такие как разработки в области биологической инженерии, гиперзвукового и космического оружия, набирающий мощь искусственный интеллект (ИИ), тоже вызывают опасения экспертов.

« В настоящее время искусственный интеллект используется в системах военного управления и контроля. Исследования и опыт продемонстрировали уязвимость этих систем для взлома и манипуляций. Учитывая известные недостатки ИИ, крайне важно, чтобы система ядерного управления оставалась в руках людей, принимающих решения », — отмечается в документе.

Эх, раз, еще раз

За всё время существования часы переводили 24 раза. Так, в 1953 году до Судного дня оставалось две минуты: осенью 1952 года США испытывают свое первое термоядерное оружие в Тихом океане, а в августе 1953 года на Семипалатинском полигоне прошла испытание первая советская водородная бомба. В 1960 году цивилизации давали семь минут жизни, в 1963-м уже 12 — несмотря на недавний Карибский кризис, на решение добавить время повлиял подписанный между США, Великобританией и СССР Договор о запрете испытаний ядерного оружия в атмосфере, космосе и под водой.

V4 Испытание США ядерной бомбы на атолле Бикини, 1946 год Фото: Global Look Press

Дальше всего от Судного дня за всю историю наблюдений мир стоял в 1991 году. Целых 17 минут до полуночи. Так «часовщики» отреагировали на подписанный 31 июля Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений между СССР и США.

В 1995 году своеобразное головокружение от успеха 1991 года прошло, и стрелки часов было решено передвинуть на 23:45. Дальше — меньше. В 1998 году миру давали девять минут, в 2002 году уже семь, а в 2007-м пять минут. В 2010 году стрелку перевели назад на минуту и установили на отметке 23:54: ученые с оптимизмом оценили в том числе вступление в должность нового президента США Барака Обама, который призывал к миру без ядерного оружия. Впрочем, через два года поняли, что лучше не стало, и передвинули стрелки снова на пять минут до полуночи.

Казалось бы, неужели сейчас обстановка в мире хуже, чем в годы холодной войны? Прямо это утверждать ученые не берутся, но поясняют: угрозы, с которыми мир сталкивается сейчас, так же опасны, как и в прошлом году и два года назад, когда стрелку передвинули на две минуты. И дело не только в том, что ситуация в области ядерного оружия и изменения климата не улучшилась. Средства, которые раньше помогали бороться с угрозами, отклоняются, а взамен не предлагается ничего нового и эффективного.

V4 Фото: REUTERS/Cathal McNaughton

Угроза конца света абсолютно реальна, отмечают ученые, и абсолютно не важно, что приведет к катастрофе: чей-то замысел, ошибки или простое недопонимание.