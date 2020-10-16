В Кремле отвергли обвинения в дезинформации о британской вакцине

Заявления о том, что Россия распространяет дезинформацию о британской вакцине, не соответствуют действительности. Об этом в пятницу, 16 октября, журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Россия никого не дезинформирует, Россия гордо говорит о своих успехах», — отметил Песков.

Он добавил, что процесс комментирования обвинений против России «превращается в цирк», так же как и сами обвинения.

«Россия не скупится на информацию о преимуществах своей вакцины, — добавил пресс-секретарь. — Очевидно, что преимущества нашей вакцины признаются во многих странах».

16 октября газета The Times опубликовала расследование о том, что россияне якобы распространяют фейковые новости о вакцине от коронавируса Оксфордского университета. Кампания якобы нацелена на страны, в которых Россия хочет продавать свою вакцину «Спутиник V», а также на западные страны, указывается в статье.

Ранее, 9 октября, стало известно, что Минздрав США подписал соглашение с британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca о разработке лекарства, которое представляет собой коктейль из антител, для лечения коронавирусной инфекции.

Первую в России и в мире вакцину от COVID-19 разработали специалисты российского НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи. Препарат получил название «Спутник V» и был зарегистрирован 11 августа. Тогда президент России Владимир Путин заверял, что данная вакцина была зарегистрирована в соответствии с российскими законами и мировой практикой.

Вакцину уже высоко оценили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), отметив ее безопасность и эффективность. В ВОЗ поблагодарили РФ за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией.

Еще одну вакцину от COVID-19 в РФ разрабатывает Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор». 30 сентября в Роспотребнадзоре рассказали о завершении клинических исследований препарата, в тот же день Федеральный институт промышленной собственности выдал «Вектору» патенты на вакцину. Пострегистрационные исследования начнутся в ноябре-декабре.

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