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США подписали соглашение с AstraZeneca о разработке лекарства от коронавируса

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Минздрав США подписал соглашение с британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca о разработке лекарства, которое представляет собой коктейль из антител, для лечения коронавирусной инфекции, сообщает Reuters в пятницу, 9 октября.

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Отмечается, что схожим классом препаратов лечили президента США Дональда Трампа, у которого в начале октября выявили COVID-19.

По информации агентства, на проведение двух клинических испытаний третьей фазы и поставку лекарства в США ведомство выделит $486 млн.

Начиная с конца 2020 года компания планирует поставить до 100 тыс. доз лекарства, а в 2021 году в рамках отдельного соглашения США смогут приобрести дополнительно до 1 млн доз.

Третья фаза испытаний вакцины, которую AstraZeneca разрабатывает совместно с учеными из Оксфордского университета, началась в США в конце августа, Однако в сентябре компания приостановила испытания своей вакцины по всему миру. Причиной такого решения стало то, что у одного из волонтеров из Великобритании выявили необъяснимую болезнь. Сейчас разработчики взяли паузу, чтобы проанализировать данные о безопасности препарата.

2 октября сообщалось, что Россия совместно с компанией AstraZeneca будет производить одну из вакцин от COVID-19 в Новосибирске.

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