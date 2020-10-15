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Спрос на туры по России вырос на 68% в первый день повтора акции кэшбэка

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В России спрос на туры по стране вырос на 68% в первый день продаж путевок с кэшбэком по сравнению с прошлым четвергом. Об этом в четверг, 15 октября, сообщили в пресс-службе Национального туроператора АЛЕАН.

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«И на 57% по сравнению с 15 октября 2019 года. На заявки с кэшбэком пришлось 47% всех туристических покупок», — приводит «РИА Новости» данные туроператора.

Ранее в этот же день в стране начался второй этап продаж туров с кэшбэком. Программа частичного возврата средств за путешествия по РФ продлится до полуночи 5 декабря.

Коммерческий директор АЛЕАНа Оксана Булах уточнила, что для бронирования туроператоры предоставили россиянам несколько тысяч туров, а также отелей, санаториев и новогодних программ. Топ-менеджер подчеркнула, что интерес к акции у граждан страны очень высокий.

Топовыми направлениями для покупки путешествия с кэшбэком в первый день повтора программы стали: Сочи — на него пришлось 40% всех поступивших заявок, а также санаторно-курортное лечение в Кавказских Минеральных Водах и Крыму. Средний чек покупки составил 39,7 тыс. рублей, уточнили в компании.

«Около 40% бронирований пришлось на оставшиеся даты октября и ноябрь. Новогодние праздники и рождественские каникулы предпочли около 7% туристов», — подвел итоги туроператор.

Согласно правилам второго этапа туристического кэшбэка на путешествия по России приобрести туры можно на период до 10 января 2020 года. Таким образом, россияне смогут отдохнуть в любом регионе страны в новогодние праздники.

Условия второго этапа программы формировались с учетом пожеланий туристов. Теперь можно приобрести поездку от двух ночей, хотя ранее предлагалось минимум четыре. Кроме того, возврат в размере 20% теперь распространяется на туры любой стоимости. Максимально возможный кэшбэк увеличен с 15 тыс. до 20 тыс. рублей. Он вернется на карту в течение пяти дней. Обязательным условием участия в программе остается наличие карты «Мир».

Первый этап продажи туров с кэшбэком прошел в РФ с 21 по 28 августа. Туристы смогли получить возврат средств за поездку в размере от 5 тыс. до 15 тыс. рублей. Тогда в первые дни программы было приобретено путешествий на 500 млн рублей. Повышенным спросом на осень пользовались Крым, Краснодарский край, Москва, Санкт-Петербург и Ставропольский край.

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