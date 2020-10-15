В России стартовал второй этап продаж туров с кешбэком

С 15 октября в России начался второй этап продаж туров с кешбэком. Программа частичного возврата средств за путешествия по РФ продлится до полуночи 5 декабря.

При этом приобрести туры можно на период до 10 января 2020 года. Таким образом россияне смогут отдохнуть в любом регионе страны в новогодние праздники.

Условия второго этапа программы формировались с учетом пожеланий туристов. Теперь можно приобрести поездку от двух ночей, хотя ранее предлагалось минимум четыре.

Кроме того, возврат в размере 20% теперь распространяется на туры любой стоимости. Максимально возможный кешбэк увеличен с 15 тыс. до 20 тыс. рублей. Он вернется на карту в течение пяти дней. Обязательным условием участия в программе остается наличие карты «Мир».

В сентябре Ростуризм предложил увеличить максимальный кешбэк до 50 тыс. рублей, отменить минимальную стоимость путевки и включить в программу санаториев и мест отдыха детей.

Первый этап продажи туров с кешбэком прошел в РФ с 21 по 28 августа. Туристы смогли получить возврат средств за поездку в размере от 5 тыс. до 15 тыс. рублей.

В первые дни программы было приобретено путешествий на 500 млн рублей. Повышенным спросом на осень пользовались как Крым, Краснодарский край, Москва, Санкт-Петербург и Ставропольский край.