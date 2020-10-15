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Си Цзиньпин призвал морских пехотинцев КНР готовиться к войне

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Председатель КНР Си Цзиньпин выступил с обращением к военным во время визита на базу в провинции Гиандун и признал направить силы на подготовку к войне.

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14 октября китайский лидер выступил перед корпусом морской пехоты. Он напомнил, что военнослужащие должны быть абсолютно преданными и надежными, а также призвал их сохранять состояние повышенной боевой готовности.

«(Следует. — Ред.) сосредоточить разум и силы на том, чтобы быть готовыми отправиться на войну и быть крайне бдительными», — цитирует Си Цзиньпина «РИА Новости».

Лидер КНР отметил особую роль морской пехоты в защите суверенитета и территориальной целостности страны.

13 октября посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй отметил, что некоторые американские политики заболели «маниакальным психозом синофобии», и в целях урвать личную политическую выгоду пытаются втянуть страны в конфликт и противостояние, подталкивая мир к неустойчивости и расколу.

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