Захарова прокомментировала возможное прекращение диалога с ЕС

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что теперь странам Запада придется доказывать России, что они надежные партнеры.

Таким образом дипломат прокомментировал слова министра иностранных дел Сергея Лаврова, допустившего прекращение диалога с ЕС, если европейские партнеры не понимают необходимости взаимоуважения в общении.

Захарова в свою очередь отметила, что Россия десятилетиями демонстрировала надежность и приходила на помощь западным партнерам.

На вопрос журналистов «России 24» о том, могут ли последней каплей стать антироссийские санкции из-за блогера Алексей Навального, Захарова предложила поинтересоваться у стран Запада, чего они добиваются своими действиями.

«Вопросы адресуйте им — что они имеют в виду, и пусть они теперь доказывают свою надежность как партнеров», — подчеркнула дипломат.

Накануне стало известно о решении ЕС ввести санкции против России из-за инцидента с Навальным. При этом МИД счел ограничения антироссийский выпадом. Депутат Европарламента Тьерри Мариани отметил, что Европа сама разрушает отношения с Россией, вводя безосновательные санкции в отсутствии доказательств. По его словам, в международной политике никто не будет «подставлять другую щеку», и Москва действительно может прекратить диалог.

В Кремле 14 октября указали, что готовы выстраивать отношения с партнерами только на условиях равноправия, но не готова сталкиваться с отношением, которое возникло со стороны Брюсселя из-за инцидента с Навальным.