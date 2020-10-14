В Кремле выразли готовность к продолжению «равноправного» диалога между РФ и ЕС

Россия всегда выступала за возобновление и продолжение равноправного диалога с Евросоюзом, но не готова сталкиваться с отношением, которое возникло со стороны Брюсселя на фоне инцидента с блогером Алексеем Навальным. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду, 14 октября.

«Очевидно, что Россия, конечно же, не готова сталкиваться с таким отношением, с которым мы сталкиваемся на фоне инцидента с берлинским пациентом», — сказал Песков, комментируя слова главы МИД России Сергея Лаврова о возможности прекращения диалога с ЕС.

Пресс-секретарь добавил, что в Кремле всегда выступали за «конструктивный диалог, основанный на взаимном уважении». «Но вы знаете, как это ни банально, но в одиночку танго танцевать не получается», — отметил он.

По словам Пескова, слова Лаврова «не нуждаются в дополнительных комментариях».

Он добавил, что внешняя политика России формируется и формулируется главой государства по Конституции, но «главными руками» по реализации этой политики являются «министр иностранных дел, министерство иностранных дел».

Накануне Лавров на презентации доклада «Утопия многообразного мира: как продолжается история» международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что если в Евросоюзе не понимают необходимости диалога с Россией, основанного на взаимном уважении, то Москва будет вынуждена прекратить общение с Европой.

Ранее в тот же день в разговоре с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем глава МИД России призвал не нагнетать антироссийских настроений, так как это не способствует стабилизации ситуации в Европе.

Лавров также подчеркнул, что отношения России и ЕС могут основываться «исключительно на равноправии и взаимном уважении интересов».

Во вторник Боррель подтвердил решение Европейского союза ввести антироссийские санкции из-за блогера Алексея Навального.

Предполагается, что ограничения будут носить индивидуальный характер, затронут девятерых российских представителей и коснутся традиционной заморозки активов и запрета на въезд в ЕС. На следующий день дипломатический источник в Брюсселе заявил, что комитет постоянных представителей Евросоюза согласовал этот санкционный список, сократив его до пяти человек.