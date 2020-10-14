Постпреды Евросоюза согласовали санкционный список по Навальному

Комитет постоянных представителей Евросоюза согласовал в среду санкционный список в отношении России за инцидент с российским блогером Алексеем Навальным. Эту информацию приводит в среду, 14 октября, ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в Брюсселе.

«Я могу подтвердить, что послы достигли договоренности по персональному списку рестрикций за отравление Навального. В него вошли около пяти человек, фамилии будут позднее опубликованы в Официальном журнале ЕС», — говорится в сообщении.

Список был сокращен: изначально предлагалось ввести санкции против девяти физических лиц.

Всем фигурантам санкционного списка будет запрещен на год въезд в Евросоюз, их финансовые активы в странах сообщества заморозят. Впоследствии санкции могут продлить, если они не будут оспорены в Европейском суде юстиции.

Министр иностранных дел Сергей Лавров 14 октября прокомментировал ограничительные меры, принятые Евросоюзом. «Сейчас немцы никаких фактов не собираются предоставлять, несмотря на все международно-правовые обязательства. Мы отвечаем зеркально», — заявил он.

Также Лавров отметил, что уголовное производство по делу Навального не завели, так как в России это делают на основе фактов, а «здесь много недосказанностей и несуразиц».

13 октября глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, несмотря на призыв Лаврова не нагнетать антироссийских настроений, подтвердил решение ЕС ввести антироссийские санкции. Ограничения направлены против шести человек и одной организации из России, пишет «Газета.ру».

Блогеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно посадили в Омске, а самого Навального госпитализировали. После того как российские врачи стабилизировали состояние блогера, его разрешили забрать на лечение в Германию. В берлинской клинике «Шарите», куда доставили Навального, рассказали об обнаружении у россиянина признаков интоксикации веществом из группы ингибиторов холинэстеразы, хотя взятые в Омске анализы показывали отсутствие подобных веществ в его организме.

Правительство Германии затем заявило, что Навального якобы отравили веществом из группы «Новичок». Доказательств и фактов при этом представлено не было. На запросы России Берлин не отреагировал.