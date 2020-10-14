Президент России Владимир Путин призвал наращивать производство двух российских вакцин от коронавируса и в первую очередь обеспечить препаратами российский рынок. Такое заявление российский лидер сделал в среду, 14 октября, в ходе совещания с членами правительства.

«Нам нужно наращивать сейчас производство и первой нашей вакцины, и второй вакцины. И, конечно, прежде всего нужно обеспечить российский рынок этими препаратами: они должны поступать в аптечные сети России и как можно шире», — сказал президент.

Глава государства также подчеркнул необходимость организации производства российских вакцин от коронавируса для других стран преимущественно на их же мощностях.

Ранее в этот же день президент объявил о регистрации второй российской вакцины от коронавируса. Речь идет о препарате «ЭпиВакКорона», созданном научным центром «Вектор».

В свою очередь, вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в пострегистрационных клинических испытаниях «ЭпиВакКороны» примут участие 40 тыс. добровольцев, среди которых 150 граждан старше 60 лет. Первая партия вакцины, по ее словам, будет состоять из 60 тыс. доз.

В ходе этого же совещания глава государства напомнил, что разработкой третьей вакцины от COVID-19 в России в настоящее время занимается Центр имени Чумакова Российской академии наук. Голикова же уточнила, что вторая фаза испытаний этой вакцины стартует 19 октября.

Первая в мире вакцина от коронавируса была зарегистрирована в России 11 августа. Препарат под названием «Спутник V» был разработан специалистами Центра имени Гамалеи.

25 сентября стало известно, что Центр им. М.П. Чумакова РАН в Новосибирске пoлучил разрешениe Минздравa России на клинические испытaния собственной вaкцины против COVID-19 на добровoльцах. Они начались спустя двенадцать дней.

В «Векторе» 30 сентября сообщили, что центр получил патенты на препарат «ЭпиВакКорона». Согласно планам, пострегистрационные исследования этой вакцины начнутся в ноябре-декабре.

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