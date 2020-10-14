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Голикова назвала дату начала второй фазы испытаний третьей вакцины от COVID-19

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Вторая фаза испытаний вакцины от коронавируса, которую разрабатывают в Центре имени Чумакова, стартует 19 октября. Об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.

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«19 октября стартует вторая фаза [испытаний вакцины Центра Чумакова], в рамках которой будут иммунизированы еще 285 добровольцев», — рассказала Голикова 14 октября на совещании президента России с членами правительства.

Ожидается, что вторая фаза испытаний третьей вакцины против коронавируса пройдет в Санкт-Петербурге и Кирове.

Центр имени Чумакoва 25 сентября пoлучил разрешениe Минздравa России на клинические испытaния вaкцины на добровoльцах.

Президент РАН Александр Сергеев отметил, что «нежелательные явления», даже повышение температуры тела, у участников этих испытаний не были обнаружены.

Первая в мире вакцина от коронавируса была зарегистрирована 11 августа в России. Препарат, разработанный специалистами Центра имени Гамалеи, получил название «Спутник V».

Вторую вакцину от коронавируса разработал научный центр «Вектор», 30 сентября он получил патенты на препарат под названием «ЭпиВакКорона», а 14 октября препарат прошел регистрацию.

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