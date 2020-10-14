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Центр им. Чумакова испытает вакцину от COVID-19 в Петербурге и Кирове

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Научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова начнет клинические испытания собственной вакцины против коронавируса в Санкт-Петербурге и Кирове. Об этом сообщил в среду, 14 октября, гендиректор центра, член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов.

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«19 октября мы начинаем клинические исследования вакцины в городе Кирове и одновременно в городе Санкт-Петербурге», — сказал Ишмухаметов ТАСС .

Он напомнил, что с 6 октября продолжаются клинические испытания вакцины в Новосибирске, они «проходят хорошо, без нежелательных явлений».

25 сентября Центр им. Чумакoва пoлучил разрешениe Минздравa РФ на клинические испытaния вaкцины на добровoльцах, их ход оценили ранее в этот день в РАН.

Первая в России и в мире вакцина от коронавируса была зарегистрирована 11 августа специалистами Центра имени Гамалеи. Препарат получил название «Спутник V».

Вторую вакцину от этой инфекции разработал научный центр «Вектор». 30 сентября он получил патенты на препарат под названием «ЭпиВакКорона». Отмечалось, что пострегистрационные исследования начнутся в ноябре-декабре.

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