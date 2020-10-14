Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Зеленский назвал первый вопрос из всеукраинского опроса
Общество
Путин призвал наращивать производство двух российских вакцин от коронавируса
Общество
Голикова рассказала о самочувствии после прививки вакциной от «Вектора»
Общество
Мантуров рассказал о двукратном снижении цен на лекарства от коронавируса
Сюжет:

Голикова рассказала о безопасности вакцины «Вектора» от COVID-19

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вакцина от коронавируса, созданная центром «Вектор», безопасна, первые 60 тыс. доз произведут уже в ближайшее время. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента России с членами правительства в среду, 14 октября.

Первые, новые, свои: какую из российских вакцин от COVID-19 выбрать
Эксперты рассказали «Известиям» о сходствах и различиях отечественных препаратов

«Вакцина характеризуется отсутствием реактогенности и достаточно высоким уровнем безопасности. Первые партии вакцины в объеме 60 тыс. доз будут произведены в ближайшее время», — приводит ее слова «Интерфакс».

Она добавила, что после этого «Вектор» начнет пострегистрационные клинические исследования этого препарата в различных регионах России с участием 40 тыс. добровольцев.

Голикова отметила, что «Вектор» также собирается провести клиническое исследование среди 150 лиц старше 60 лет.

Ранее в среду президент России Владимир Путин объявил о регистрации вакцины от коронавируса, созданной «Вектором».

Накануне регистрацию вакцины от COVID-19 анонсировал министр здравоохранения России Михаил Мурашко, но не уточнил, о каком препарате идет речь.

Первую в мире вакцину от коронавируса зарегистрировали в России 11 августа. Препарат, разработанный специалистами Центра имени Гамалеи, назвали «Спутник V».

Препарат, разработанный «Вектором», стал второй российской вакциной от этой инфекции. 30 сентября центр получил патенты на препарат под названием «ЭпиВакКорона». 2 октября в Роспотребнадзоре сообщили, что его пострегистрационные исследования начнутся в ноябре-декабре.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020