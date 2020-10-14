Голикова рассказала о безопасности вакцины «Вектора» от COVID-19

Вакцина от коронавируса, созданная центром «Вектор», безопасна, первые 60 тыс. доз произведут уже в ближайшее время. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента России с членами правительства в среду, 14 октября.

«Вакцина характеризуется отсутствием реактогенности и достаточно высоким уровнем безопасности. Первые партии вакцины в объеме 60 тыс. доз будут произведены в ближайшее время», — приводит ее слова «Интерфакс».

Она добавила, что после этого «Вектор» начнет пострегистрационные клинические исследования этого препарата в различных регионах России с участием 40 тыс. добровольцев.

Голикова отметила, что «Вектор» также собирается провести клиническое исследование среди 150 лиц старше 60 лет.

Ранее в среду президент России Владимир Путин объявил о регистрации вакцины от коронавируса, созданной «Вектором».

Накануне регистрацию вакцины от COVID-19 анонсировал министр здравоохранения России Михаил Мурашко, но не уточнил, о каком препарате идет речь.

Первую в мире вакцину от коронавируса зарегистрировали в России 11 августа. Препарат, разработанный специалистами Центра имени Гамалеи, назвали «Спутник V».

Препарат, разработанный «Вектором», стал второй российской вакциной от этой инфекции. 30 сентября центр получил патенты на препарат под названием «ЭпиВакКорона». 2 октября в Роспотребнадзоре сообщили, что его пострегистрационные исследования начнутся в ноябре-декабре.

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