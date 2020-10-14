В России за сутки выявлен 14 231 случай заболевания COVID-19

За прошедшие сутки в России выявлено 14 231 новый случай заболевания COVID-19. Об этом в среду, 14 октября, сообщили в оперштабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Больше всего заразившихся коронавирусом оказалось в Москве (4573), Санкт-Петербурге (602) и Подмосковье (429).

Также за последние 24 часа зафиксировано 239 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 7920 человек..

Таким образом, всего на сегодняшний день в России выявлено 1 340 409 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 23 205 летальных исходов, выздоровели 1 039 705 человек.

Накануне в РФ был зафиксирован рекорд по количеству смертей от COVID-19: за 24 часа скончались 244 пациента.

13 октября замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что рост числа заболевших COVID-19 продлится примерно 20 дней, то есть до первой декады ноября. Увеличение числа заразившихся он назвал ожидаемым.

По словам заместителя директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Натальи Пшеничной, статистику заболеваемости может изменить резкое похолодание, которое нередко отрицательно сказывается на сопротивляемости организма к любым вирусным респираторным инфекциям, в том числе и коронавирусу.

12 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что Россия сможет избежать полного локдауна благодаря выстроенной системе борьбы с коронавирусом. Несмотря на прирост числа заболевших COVID-19, жестких мер пока не вводится, однако жизнь и здоровье людей остаются абсолютным приоритетом для властей, добавил представитель Кремля.

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