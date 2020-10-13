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В России зафиксировали рекорд по числу смертей от COVID-19

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В России зафиксировали рекорд по числу смертей от COVID-19: за последние сутки было зарегистрировано 244 летальных исхода, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса 13 октября.

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Данный показатель стал самым большим с начала распространения коронавирусной инфекции в стране.

Ранее самое большое число летальных исходов в октябре было зафиксировано 29 мая: тогда скончались 232 человека.

Всего в России с начала эпидемии умерли 22 966 человек.

За последние сутки в стране выявили 13 868 случаев заболевания COVID-19, что также является новым рекордом по суточному приросту заболевших. Больше всего заразившихся коронавирусом — в Москве (4618), Санкт-Петербурге (557) и Подмосковье (420). Всего число заболевших в стране достигло 1 326 178.

7550 человек выздоровели за минувшие сутки, всего число вылечившихся выросло до 1 031 785 человек.

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Ранее в этот день глава Роспотребнадзора Анна Попова сравнила показатели заболеваемости в России. По ее словам, среднесуточный показатель в РФ составляет 8 на 100 тыс. населения, в то время как в Израиле он равен 54, а в Великобритании — 22 на 100 тыс. человек.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что Россия сможет избежать полного локдауна благодаря выстроенной системе борьбы с коронавирусом. Несмотря на прирост числа заболевших COVID-19, жестких мер пока не вводится, однако жизнь и здоровье людей остаются абсолютным приоритетом для властей, добавил представитель Кремля.

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