Попова сравнила заболеваемость COVID-19 в РФ и других странах

Глава Роспотребнадзора Анна Попова во вторник, 13 октября, сравнила заражаемость коронавирусом в России и других странах. Так, по ее словам, среднесуточный показатель заболеваемости COVID-19 в РФ составляет 8 на 100 тыс. населения, в то время как в Израиле он равен 54, а в Великобритании — 22 на 100 тыс. человек.

«Сегодня даже на подъеме у РФ среднесуточный показатель в сутки в среднем за семь дней составляет порядка 8 на 100 тыс. населения. В разные дни это может быть 7,5 — чуть больше или чуть меньше, около 8», — цитирует ее «РИА Новости».

В то же время в Бельгии данный показатель равен 28, в Нидерландах — 27, во Франции — 28, в Испании — 21, добавила Попова в ходе конференции «Пандемия-2020».

Глава ведомства отметила, что на данный момент нет смысла в ограничении экономики.

Ранее в октябре Попова заявила об усложнении ситуации с COVID-19 в России и призвала граждан ответственно относиться к введенным мерам по борьбе с инфекцией. По ее словам, заболеваемость растет в 60 из 85 регионов РФ, но специалисты были готовы к такому развитию событий.

В то же время глава ведомства опровергла начало второй волны коронавируса в стране. По ее словам, сейчас наблюдается «продолжение эпидпроцесса» и, пока инфекция «не пройдет по всему миру и по всему циклу сезонному, мы не сможем сказать, где какая волна».

Главной задачей российской системы здравоохранения в нынешней ситуации Попова назвала сохранение объема плановой помощи.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что Россия сможет избежать полного локдауна благодаря выстроенной системе борьбы с коронавирусом. Несмотря на прирост числа заболевших COVID-19, жестких мер пока не вводится, однако жизнь и здоровье людей остаются абсолютным приоритетом для властей, добавил представитель Кремля.

По состоянию на 13 октября в России количество выявленных случаев заболевания COVID-19 достигло 1 326 178, в том числе 13 868 — за последние сутки. Полностью вылечился 1 031 785 человек, зафиксировано 22 966 случаев летального исхода.

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