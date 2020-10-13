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В России за сутки выявили 13 868 случаев заболевания COVID-19

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За минувшие сутки в России выявлено 13 868 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом во вторник, 13 октября, сообщили в оперштабе по контролю и мониторингу распространения коронавирусной инфекции.

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Больше всего заразившихся коронавирусом за прошедшие сутки — в Москве (4 618), Санкт-Петербурге (557) и Подмосковье (420).

Также за последние 24 часа зарегистрировано 244 летальных исхода, полностью выздоровели 7 550 человек.

Всего с начала распространения коронавируса в России выявлено 1 326 178 случаев заражения в 85 регионах. За весь период зафиксировано 22 966 летальных исходов, выздоровели 1 031 785 человек.

Накануне замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная сообщила, что выйти на плато по заболеваемости COVID-19 Россия сможет в течение ближайших 10–20 дней. Она отметила, что дисциплинированность россиян в соблюдении мер профилактики выросла.

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Также 12 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что Россия сможет избежать полного локдауна благодаря выстроенной системе борьбы с коронавирусом. Несмотря на прирост числа заболевших COVID-19, жестких мер пока не вводится, однако жизнь и здоровье людей остаются абсолютным приоритетом для властей, добавил представитель Кремля.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

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