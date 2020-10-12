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Эксперт определила максимум ежедневного прироста случаев COVID-19 в России

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Ежедневно в России будет выявляться не более 18 тыс. случаев заболевания COVID-19, заявила заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная 12 октября.

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«Предположительно уровень в 17–18 тыс. ежедневных случаев мы не превысим, но какие-либо точные прогнозы делать крайне сложно», — цитирует Пшеничную «РИА Новости».

По словам специалиста, статистику заболеваемости может изменить резкое похолодание, которое нередко отрицательно сказывается на сопротивляемости организма к любым вирусным респираторным инфекциям, в том числе и коронавирусу.

Пшеничная отметила, что сейчас в России проводится больше тестов, чем в начале распространения коронавируса. Благодаря этому выявляются бессимптомные формы заражения — на их долю в стране приходится около 26% всех выявленных случаев.

«Расширение объемов тестирования вносит, конечно, свой вклад в статистику ежедневно выявляемых случаев. Но рост обусловлен выявлением больных с клиническими проявлениями заболевания», — подчеркнула эксперт.

Накануне вирусолог Анатолий Альтштейн прокомментировал ситуацию по заболеваемости COVID-19 в России. По его словам, рост количества выявленных случаев в стране может достичь пика через неделю и выйти на плато, а затем начать снижаться, если противоэпидемические меры будут соблюдаться.

За минувшие сутки в России коронавирус подтвердился еще у 13 634 человек, общее количество выявленных случаев заболевания COVID-19 достигло 1 298 718. За всё время распространения инфекции в стране полностью вылечились 1 020 442 человека, зафиксировано 22 597 случаев летального исхода. Данные на 12 октября ожидаются позднее.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112.

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