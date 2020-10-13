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Эпидемиолог назвал сроки роста заболеваемости COVID-19 в России

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Рост числа заболевших COVID-19 в России продлится примерно 20 дней, до первой декады ноября, заявил во вторник, 13 октября, заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

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«Рост ожидаемый. Мы и весной говорили, что коронавирус не исключение в сезонных инфекциях. Два инкубационных периода — это 28 дней, но так как рост начался не сегодня, а несколько дней назад, условно восемь дней отбрасываем. Таким образом, в течение еще 20 дней ожидаем рост примерно до первой декады ноября», — приводит его слова «РИА Новости».

Ранее во вторник в России зафиксировали рекорд по числу смертей от COVID-19: за последние сутки было зарегистрировано 244 летальных исхода.

12 октября заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что ежедневно в России будет выявляться не более 18 тыс. случаев заболевания COVID-19.

По словам специалиста, статистику заболеваемости может изменить резкое похолодание, которое нередко отрицательно сказывается на сопротивляемости организма к любым вирусным респираторным инфекциям, в том числе и коронавирусу.

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