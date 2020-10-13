В Великобритании за сутки выявили более 17 тыс. случаев коронавируса

Число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией увеличилось в Великобритании за сутки на 17 234 и достигло 634 920. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные во вторник, 13 октября, на сайте британского правительства.

Всего от коронавируса в Великобритании скончались 43 018 человек, передает RT.

Ранее в этот же день сообщалось, что во многих странах мира ужесточают ограничения из-за пандемии.

Накануне премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что правительство страны ужесточит меры по борьбе с распространением коронавируса, пишет «Москва 24». По его словам, в Соединенном Королевстве будет действовать три уровня угрозы: средний, высокий и очень высокий. Это будет зависеть от уровня заболеваемости в том или ином регионе стране.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.