Джонсон объявил об ужесточении мер по борьбе с COVID-19 в Великобритании

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что правительство страны ужесточит меры по борьбе с распространением коронавируса. Об этом в понедельник, 12 октября, сообщает телеканала Sky News.

По его словам, в Соединенном Королевстве будет действовать три уровня угрозы: средний, высокий и очень высокий. Отмечается, что это будет зависеть от уровня заболеваемости в том или ином регионе стране.

Также Джонсон отметил, что не верит в правильность курса на национальную изоляцию, поскольку это ведет к ущербу для экономики и негативно влияет на образовательный процесс из-за закрытия школ.

Ранее, 4 октября, Джонсон высказал мнение, что ситуация с распространением инфекции будет ухудшаться, но весной следующего года произойдет улучшение.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Согласно данным Worldometer на 12 октября, на планете зарегистрировано свыше 37,8 млн случаев заболевания COVID-19, умерли более 1,08 человек, вылечились 28,4 млн.

В Соединенном Королевстве, по последним данным, выявлено 603,7 тыс. случаев коронавируса, скончалось от заболевания более 42,8 тыс. пациентов.