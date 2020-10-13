В мире ужесточают ограничения из-за пандемии

В мире из-за пандемии ужесточают ограничения.

В Нидерландах закрываются рестораны и бары. Любительские спортивные состязания временно запретили. Продажа алкоголя по вечерам сокращена.

В Великобритании ввели трехуровневую систему ограничений. Запреты в городах будут вводить в зависимости от обстановки. На «высоком» уровне пабы и кафе закрываются в 22:00. Собираться группами более шести человек нельзя. Самые строгие меры, в частности, начали действовать в Ливерпуле.

Власти Пекина ограничили число въезжающих в город. Максимальное число гостей в день не может превышать 500.

Школьников Словакии перевели на дистанционной формат. В стране запретили массовые мероприятия.

На Украине ограничили работу кафе и ресторанов. Посетителей попросят удалиться после 22:00. Студенты вузов отправятся на дистанционное обучение.

В Чехии на две недели закрыли все кинотеатры и фитнес-центры. Кафе и рестораны работают только до 20:00 по местному времени, а сидеть за столиками можно максимум вчетвером. Встречаться компаниями более шести человек запрещено.

В Италии, Германии и Бельгии планируют увеличить штрафы. За несоблюдение масочного режима придется заплатить €1000. Число новых случаев заболевания выросло почти на 90%.

В Мадриде обстановку на улицах контролируют 7 тыс. гвардейцев. Из-за распространения коронавирусной инфекции в автономном сообществе — режим повышенной готовности.