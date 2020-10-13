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Трамп объявил о возвращении к предвыборной кампании после болезни

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Президент США Дональд Трамп объявил о возвращении к своей предвыборной кампании после заражения коронавирусом, сообщает CBS News.

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«У меня иммунитет. Итак, президент находится в очень хорошей форме, чтобы сражаться в битвах», — отметил американский лидер в понедельник, 12 октября, в ходе выступления перед сторонниками во Флориде.

Трамп также пошутил, что чувствует себя таким сильным и неуязвимым из-за иммунитета, что может поцеловать всех участников встречи.

При этом ранее администрация Twitter сочла, что пост Трампа о наличии у него иммунитета к коронавирусу нарушает запрет соцсети на распространение вводящей в заблуждение информации об инфекции, и маркировала публикацию.

12 октября лечащий врач главы Белого дома Шон Конли заявил, что результаты тестов президента США на коронавирус последние несколько дней подряд были отрицательными.

Первое публичное выступление Трампа после того, как он переболел коронавирусом, состоялось 11 октября. Он рассказал, он «чувствует себя фантастически» и больше не принимает никаких лекарств.

О том, что у американского лидера выявлен COVID-19, стало известно 2 октября. Его с легкими симптомами госпитализировали на три дня в военно-медицинский госпиталь имени Уолтера Рида, после чего выписали и отправили долечиваться в своей резиденции.

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