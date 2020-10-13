Врач заявил об отрицательных тестах Трампа на COVID-19 в последние дни

Результаты теста на коронавирус президента США Дональда Трампа последние несколько дней подряд были отрицательными. Об этом говорится в заявлении лечащего врача американского лидера Шона Конли, опубликованном 12 октября пресс-секретарем Белого дома Кейли Макинэни.

«В ответ на ваш вопрос о последних тестах президента на [вызываемое новым коронавирусом заболевание] COVID-19 я могу сообщить, что его тесты был отрицательными в течение [последних] нескольких дней подряд», — отмечается в служебной записке.

10 октября Шон Конли сообщал, что президент, который переболел коронавирусной инфекцией, больше не заразен.

На следующий день состоялось первое выступление американского лидера после выздоровления. Он рассказал, он «чувствует себя фантастически» и больше не принимает никаких лекарств.

2 октября стало известно, что у Дональда Трампа выявлен COVID-19. Его с легкими симптомами госпитализировали на три дня в военно-медицинский госпиталь имени Уолтера Рида, после чего выписали и отправили долечиваться в своей резиденции.