Врач заявил о незаразности переболевшего коронавирусной инфекцией Трампа

Президент США Дональд Трамп, который переболел коронавирусной инфекцией, больше не заразен. Такое мнение высказал лечащий врач главы Белого дома Шон Конли в субботу, 10 октября.

По его словам, Трамп подходит под критерии Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) для прекращения изоляции. Также Конли заявил, что проведенный последним ПЦР-тест президента показывает, что более он не представляет угрозы передачи вируса, пишет «РИА Новости».

Ранее 10 октября сообщалось, что президент США Дональд Трамп на первом публичном мероприятии после обнаружения у него коронавирусной инфекции сообщил, что на самочувствие не жалуется.

9 октября Трамп сдал повторный тест на коронавирус нового типа. Президент отметил, что «находится либо в нижней части шкалы, либо свободен от вируса».

Лечащий врач президента США Шон Конли ранее отмечал, что у Трампа не наблюдается признаков прогрессирования заболевания, вызванного новым коронавирусом. По его мнению, Трамп, по всей видимости, прекратит представлять опасность заражения окружающих коронавирусом в субботу.

Американский лидер 2 октября сообщил, что у него обнаружен COVID-19. В этот же день его с легкими симптомами госпитализировали в военно-медицинский госпиталь имени Уолтера Рида. Коронавирус был подтвержден и у его супруги Меланьи. 5 октября он выписался из госпиталя. Сообщалось, что Трамп продолжит лечение на дому, в своей резиденции.