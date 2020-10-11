Трамп сообщил о выработанном иммунитете к COVID-19

Президент США Дональд Трамп в воскресенье, 11 октября, заявил, что у него больше нет коронавируса и выработался иммунитет к инфекции.

«Похоже, у меня иммунитет. Не знаю, может быть, это надолго, возможно, на короткий [период] времени, это может быть на всю жизнь, никто на самом деле не знает [наверняка], но у меня иммунитет», — приводит его слова Fox News.

По словам американского лидера, он «чувствует себя фантастически» и больше не принимает никаких лекарств.

Он также выразил уверенность в том, что ему больше не нужно «прятаться» и избегать публичных мероприятий.

Накануне лечащий врач Трампа Шон Конли сообщил, что президент, который переболел коронавирусной инфекцией, больше не заразен.

9 октября Трамп сдал повторный тест на коронавирус нового типа. Президент отметил, что «находится либо в нижней части шкалы, либо свободен от вируса».

Американский лидер 2 октября сообщил, что у него обнаружен COVID-19. В этот же день его с легкими симптомами госпитализировали в военно-медицинский госпиталь имени Уолтера Рида. Коронавирус был подтвержден и у его супруги Меланьи. 5 октября он выписался из госпиталя. Сообщалось, что Трамп продолжит лечение на дому, в своей резиденции.