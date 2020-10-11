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Twitter посчитал пост Трампа о коронавирусе «вводящим в заблуждение»

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Администрация Twitter сочла, что пост президента США Дональда Трампа о том, что у него выработался иммунитет к коронавирусу, нарушает запрет Сети на распространение вводящей в заблуждение информации об инфекции.

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Накануне Трамп написал в Twitter, что у него выработался иммунитет к коронавирусной инфекции и не может передать вирус.

Через несколько часов к посту Трампа добавилось сообщение администрации о том, что данный «твит нарушил правила Twitter о распространении вводящей в заблуждение и потенциально пагубной информации относительно COVID-19».

При этом администрация не заблокировала пост американского лидера «в интересах общественности».

Накануне лечащий врач Трампа Шон Конли сообщил, что президент, который переболел коронавирусной инфекцией, больше не заразен.

9 октября Трамп сдал повторный тест на коронавирус нового типа. Президент отметил, что «находится либо в нижней части шкалы, либо свободен от вируса».

Американский лидер 2 октября сообщил, что у него обнаружен COVID-19. В этот же день его с легкими симптомами госпитализировали в военно-медицинский госпиталь имени Уолтера Рида. Коронавирус был подтвержден и у его супруги Меланьи. 5 октября он выписался из госпиталя. Сообщалось, что Трамп продолжит лечение на дому, в своей резиденции.

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