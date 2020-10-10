Трамп прошел еще один тест на коронавирусную инфекцию

Президент США Дональд Трамп в пятницу, 9 октября, прошел повторный тест на COVID-19 и заявил, что его организм возможно свободен от коронавируса.

«Я сдал повторный тест. Я не знаю показателей или чего-то еще пока, но мне сделали повторный тест, и я знаю, что я либо в нижней части шкалы, либо свободен от вируса», ― сказал глава Белого дома в интервью телеканалу Fox News.

Ранее Трамп положительно высказался о профессиональной подготовке специалистов медицинского центра имени Уолтера Рида, где ему оказывали помощь в течение трех дней после выявления COVID-19.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп может вернуться к публичным мероприятиям после перенесенного коронавируса в субботу, 10 октября.

Американский лидер 2 октября сообщил, что у него обнаружен COVID-19. В этот же день его с легкими симптомами госпитализировали в военно-медицинский госпиталь имени Уолтера Рида. Коронавирус был подтвержден и у его супруги Меланьи. 5 октября он выписался из госпиталя. Сообщалось, что Трамп продолжит лечение на дому, в своей резиденции.