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Подозреваемый в стрельбе под Нижним Новгородом учился в интернате для инвалидов

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18-летний Даниил Монахов, подозреваемый в стрельбе на автобусной остановке под Нижним Новгородом, проходил обучение в профессиональном училище-интернате для инвалидов, сообщает 13 октября РЕН ТВ.

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По данным телеканала, в такие заведения принимают не только инвалидов, но и лиц с ослабленным здоровьем. Отмечается, что молодой человек проходил обучение на мастера по обработке цифровой информации. Предположительно, у него врожденный порок сердца.

12 октября юноша после перебранки с бабушкой устроил стрельбу. Сначала выстрелил в родственницу, затем вышел на остановку в деревне Большеорловска Борского района Нижегородской области, где начал стрелять по прохожим. Погибли три человека, серьезные ранения получили еще три человека, в том числе его бабушка. Женщину прооперировали, в настоящее время она находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии.

Сам нападавший скрылся в лесу, ведется его розыск.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».

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