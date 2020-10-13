Подозреваемый в стрельбе под Нижним Новгородом учился в интернате для инвалидов

18-летний Даниил Монахов, подозреваемый в стрельбе на автобусной остановке под Нижним Новгородом, проходил обучение в профессиональном училище-интернате для инвалидов, сообщает 13 октября РЕН ТВ.

По данным телеканала, в такие заведения принимают не только инвалидов, но и лиц с ослабленным здоровьем. Отмечается, что молодой человек проходил обучение на мастера по обработке цифровой информации. Предположительно, у него врожденный порок сердца.

12 октября юноша после перебранки с бабушкой устроил стрельбу. Сначала выстрелил в родственницу, затем вышел на остановку в деревне Большеорловска Борского района Нижегородской области, где начал стрелять по прохожим. Погибли три человека, серьезные ранения получили еще три человека, в том числе его бабушка. Женщину прооперировали, в настоящее время она находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии.

Сам нападавший скрылся в лесу, ведется его розыск.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».