Прямой эфир

Стало известно состояние пострадавших при стрельбе под Нижним Новгородом

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В ходе стрельбы в Нижегородской области пострадали три человека, двум женщинам в настоящее время медики делают операции, состояние раненого мужчины уже удалость стабилизировать, рассказал замгубернатора региона Давид Мелик-Гусейнов.

Лесной внук: что известно о стрельбе под Нижним Новгородом
Подросток убил четырех человек после ссоры с бабушкой

На своей странице в Instagram чиновник сообщил, что одна из пострадавших госпитализирована в Центральную больницу поселка Бор. Ее состояние оценивается как крайне тяжелое, у женщины множественные огнестрельные ранения брюшной полости и обширная кровопотеря.

Вторая женщина находится в тяжелом, но стабильном состоянии, ее перевели в Больницу имени Семашко.

Состояние пострадавшего мужчины оценивается как средне тяжелое, у него выявлено ранение нижних конечностей.

Родственникам погибших и пострадавших оказывается психологическая помощь, отметил замгубернатора.

«Час спустя после трагедии на базе ЦРБ города Бор развернут медицинский оперативный штаб. Подключены главные специалисты по профилям. Осуществляется непрерывная работа по сбору информации о состоянии пациентов», — указал Мелик-Гусейнов.

Он добавил, что всего в результате стрельбы погибли три человека. По другим данным погибли четверо.

Нападение произошло 12 октября. По данным РЕН ТВ, стрельбу устроил 18-летний Даниил М. Он приехал из Нижнего Новгорода в поселок Бор к своей бабушке. Пенсионерка провожала внука, и между ними произошла ссора, после чего молодой человек вернулся с ружьем и начал стрелять. С места происшествия юноша скрылся. В доме его бабушки прошли обыски.

По информации ТАСС, молодой человек готовился к нападению заранее.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. В поисках подозреваемого участвуют сотрудники ОМОНа и СОБРа. По предварительным данным, юноша может скрываться на автомобиле Kia, при себе у него могут быть два охотничьих ружья.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020