Стало известно состояние пострадавших при стрельбе под Нижним Новгородом

В ходе стрельбы в Нижегородской области пострадали три человека, двум женщинам в настоящее время медики делают операции, состояние раненого мужчины уже удалость стабилизировать, рассказал замгубернатора региона Давид Мелик-Гусейнов.

На своей странице в Instagram чиновник сообщил, что одна из пострадавших госпитализирована в Центральную больницу поселка Бор. Ее состояние оценивается как крайне тяжелое, у женщины множественные огнестрельные ранения брюшной полости и обширная кровопотеря.

Вторая женщина находится в тяжелом, но стабильном состоянии, ее перевели в Больницу имени Семашко.

Состояние пострадавшего мужчины оценивается как средне тяжелое, у него выявлено ранение нижних конечностей.

Родственникам погибших и пострадавших оказывается психологическая помощь, отметил замгубернатора.

«Час спустя после трагедии на базе ЦРБ города Бор развернут медицинский оперативный штаб. Подключены главные специалисты по профилям. Осуществляется непрерывная работа по сбору информации о состоянии пациентов», — указал Мелик-Гусейнов.

Он добавил, что всего в результате стрельбы погибли три человека. По другим данным погибли четверо.

Нападение произошло 12 октября. По данным РЕН ТВ, стрельбу устроил 18-летний Даниил М. Он приехал из Нижнего Новгорода в поселок Бор к своей бабушке. Пенсионерка провожала внука, и между ними произошла ссора, после чего молодой человек вернулся с ружьем и начал стрелять. С места происшествия юноша скрылся. В доме его бабушки прошли обыски.

По информации ТАСС, молодой человек готовился к нападению заранее.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. В поисках подозреваемого участвуют сотрудники ОМОНа и СОБРа. По предварительным данным, юноша может скрываться на автомобиле Kia, при себе у него могут быть два охотничьих ружья.