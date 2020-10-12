Источник рассказал о подготовке подозреваемого к стрельбе под Нижним Новгородом

Подозреваемый в убийстве четырех человек в Нижегородской области готовился к нападению заранее. Об этом 12 октября сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«По предварительным данным, молодой человек готовился к преступлению заранее, для этого он оформил разрешение на оружие, которое получил меньше месяца назад — 17 сентября», — рассказали агентству.

На кадрах, опубликованных 12 октября на YouTube-канале Следственного комитета России, запечатлены обыски в квартире бабушки нападавшего. Перед квартирой видны пятна крови. Следователи обнаружили охотничий билет, однако кому он принадлежит, не уточняется.

Нападение произошло ранее в этот же день. По данным РЕН ТВ, атаку совершил 18-летний Даниил М. Он приехал из Нижнего Новгорода в Бор к своей бабушке. Пенсионерка провожала внука, и между ними произошла ссора. Парень вернулся с ружьем и открыл стрельбу.

На шум вышел сосед, которого юноша застрелил на месте. После этого злоумышленник отправился к автобусной остановке, где убил еще двух человек. В результате нападения погибли четыре человека.

По факту случившегося Следственный комитет возбудил уголовное дело. В поисках подозреваемого участвуют сотрудники ОМОНа и СОБРа. По предварительным данным, юноша может скрываться на автомобиле Kia. При себе у него могут быть два охотничьих ружья.

Устанавливаются все обстоятельства и мотивы преступления.