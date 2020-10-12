В Махачкале зарегистрировали 75 случаев ОКИ среди детей в детсадах

В детских садах Махачкалы зарегистрировали 75 случаев острой кишечной инфекции (ОКИ) среди детей. Об этом в понедельник, 12 октября, заявили ТАСС в управлении Роспотребнадзора по Республике Дагестан.

«В период с 8 по 11 октября среди детей, посещающих детские образовательные учреждения Махачкалы, зарегистрировано 75 случаев острой кишечной и пищевой токсикоинфекции. Из общего числа зарегистрированных случаев в Республиканский кожно-венерологический диспансер госпитализировано 47 детей в состоянии легкой и средней степени тяжести», ― рассказали агентству.

Также в ведомстве добавили, что в настоящее время на амбулаторном лечении находятся 28 детей.

Ранее, 9 октября, стало известно, что из-за отравлений в Дагестане временно приостановлена работа трех детских садов.

В этот же день в администрации главы и правительства Дагестана рассказали, что, по предварительным данным, вспышка ОКИ связана с пищей, а точнее, с молочными продуктами.

Изначально сообщалось о госпитализации 16 детей с признаками отравления из разных детских садов Махачкалы. Позднее в региональном Минздраве уточнили, что число детей выросло до 42. Оотмечалось, что они находятся в двух больницах, все ― в удовлетворительном состоянии.

Следователи по факту случившегося возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». Республиканская прокуратура также начала проверку ситуации.