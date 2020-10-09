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16 детсадовцев попали в больницу в Махачкале с признаками отравления

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В Махачкале 16 воспитанников разных детских садов города доставлены в больницу признаками отравления. Об этом в пятницу, 9 октября, в администрации города.

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«Шестнадцать детей из разных детских садов попали в больницу в Махачкале с отравлением», — цитирует ТАСС сообщение представителя местных властей.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства случившегося. О состоянии детей не сообщается, пишет «Газета.ру».

5 октября во время торжественной линейки в одной из школ города Великие Луки Псковской области дети пожаловались на плохое самочувствие. Это были ученики шестых, восьмых и одиннадцатых классов — в общей сложности 13 человек, трое из них потеряли сознание. Всех их отправили в больницу с предварительным диагнозом «отравление неизвестным веществом». Следственный комитет возбудил дело по этому факту. На следующий день губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил о госпитализации еще одного ученика той же школы.

В свою очередь глава великолукского комитета образования Татьяна Лозницкая заявила, что ухудшение самочувствия детей на линейке могло быть связано с волнением из-за торжественной атмосферы. Она также сообщила, что навещала школьников в больнице. Все они были в удовлетворительном состоянии, результаты тестов на запрещенные вещества были отрицательными. Выписали детей из больницы 8 октября.

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