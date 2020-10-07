Чиновница связала госпитализацию 14 школьников под Псковом с атмосферой

Причиной плохого самочувствия более десятка школьников во время линейки в Великих Луках могло стать волнение из-за торжественной обстановки и патриотических песен. Об этом заявила начальник городского управления образования Татьяна Лозницкая в среду, 7 октября.

«Мероприятие было торжественным, звучали речи патриотической и нравственной направленности, особенная музыка. Это было серьезное, волнительное мероприятие», — цитирует ее сайт городской администрации.

По ее мнению, в такой ситуации кому-то из детей могло стать нехорошо от волнения, что, в свою очередь, заставило бы стоящих рядом детей внимательно отнестись к своему состоянию. Учителя, следящие за самочувствием детей, могли задать вопрос, не плохо ли им, а это тоже заставляет задуматься, отметила Лозницкая.

«Считаю, что все эти факторы могли повлиять. Это мое мнение, оно основано на очевидности, я сама там была», — сказала чиновница.

Лозницкая подчеркнула, что все меры предосторожности в связи с коронавирусом на линейке соблюдались.

Глава управления образования рассказала, что навещала детей в больнице. Все они в удовлетворительном состоянии и получили необходимую помощь. Результаты экспресс-тестов на запрещенные вещества у всех учеников отрицательные.

Дети пожаловались на плохое самочувствие во время линейки 5 октября. Это были ученики шестых, восьмых и одиннадцатых классов, в общей сложности 13 человек, трое из них потеряли сознание. Всех их отправили в больницу с предварительным диагнозом «Отравление неизвестным веществом». Следственный комитет возбудил дело по этому факту. На следующий день губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил о госпитализации еще одного ученика той же школы.