Еще один школьник госпитализирован после ЧП на линейке под Псковом

В Великих Луках Псковской области госпитализирован еще один ученик школы № 7, где накануне во время торжественной линейки почувствовали серьезное недомогание 13 детей из разных классов. Об этом во вторник, 6 октября, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

«Около восьми часов вечера в районную больницу поступил еще один ребенок из этой школы с аналогичными симптомами: головокружение, потемнение в глазах, низкое давление», — написал чиновник.

Состояние двоих из поступивших накануне в больницу детей оценивается как средней степени тяжести, а остальных — удовлетворительно, подчеркнул Ведерников. Он добавил, что у каждого из школьников были взяты анализы и уже есть несколько версий произошедшего. Какие именно это версии, губернатор не огласил, но добавил, что на основании результатов уже полученных анализов было исключено наркотическое воздействие.

«Задействованы комитет по здравоохранению, Роспотребнадзор, правоохранительные органы. По моему поручению создана комиссия с участием контрольных органов», — заключил губернатор.

Трое школьников упали в обморок, а еще 10 почувствовали себя плохо во время торжественной линейки в школе № 7 города Великие Луки в Псковской области в понедельник, 5 октября. При этом плохо стало детям разного возраста, из разных классов. Всех школьников доставили в великолукскую детскую городскую больницу.

Предварительно, как сообщал РЕН ТВ, врачи заподозрили у школьников отравление неизвестным веществом.

Родственница одного из пострадавших детей рассказала, что мальчик, перед тем как потерять сознание, почувствовал тяжесть в ногах и помутнение в глазах, пишет «Газета.ру».

Заместитель губернатора региона Вера Емельянова в этот же день сообщила, что состояние школьников оценивается как удовлетворительное. По ее словам, после ЧП две девочки были доставлены в реанимацию, но в настоящий момент их жизням ничего не угрожает. Те признаки, которые беспокоили детей, а именно головная боль и головокружение, уже прошли, добавила она. За состоянием детей наблюдают медики.

В свою очередь Ведерников взял выявление причин случившегося под свой личный контроль. Следственный комитет начал по данному факту доследственную проверку. Ее поручил взять на контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.