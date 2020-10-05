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У потерявших сознание на линейке под Псковом школьников заподозрили отравление

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Врачи подозревают отравление неизвестным веществом у 13 школьников, которым стало плохо во время торжественной линейки в школе №7 в Великих Луках Псковской области. Об этом в понедельник, 5 октября, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, среди симптомов у детей — тошнота, рвота и головокружение.

Об инциденте стало известно ранее в этот же день. Трое школьников упали во время мероприятия в обморок, а еще 10 сообщили и недомогании. Всех детей доставили в Великолукскую детскую городскую больницу.

Как сообщала пресс-служба региональной администрации в своем Telegram-канале со ссылкой на руководителя комитета образования Александра Седунова, состояние троих детей оценивается как тяжелое, остальные находятся в состоянии средней степени тяжести. При этом плохо стало детям разного возраста, из разных классов.

В свою очередь губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram подчеркнул, что в настоящий момент школьники находятся под наблюдением врачей. У детей взяли все обходимые анализы. Причины произошедшего устанавливаются. Вопрос находится под его личным контролем, уточнил чиновник.

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