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СК начал проверку падения школьников в обморок на линейке под Псковом

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Следователи проводят доследственную проверку по факту инцидента со школьниками, произошедшего во время торжественной линейки в школе № 7 в Великих Луках Псковской области. Ранее сообщалось, что несколько детей упали в обморок. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по региону.

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«В настоящее время следователи приступили к выяснению обстоятельств произошедшего. В рамках доследственной проверки будет дана оценка действиям всех должностных лиц, отвечающих за безопасность учебно-воспитательного процесса», — подчеркнули в ведомстве.

Об инциденте стало известно ранее в этот же день. Трое школьников упали во время мероприятия в обморок, а еще 10 сообщили и недомогании. Всех детей доставили в Великолукскую детскую городскую больницу.

Как сообщала пресс-служба региональной администрации в своем Telegram-канале со ссылкой на руководителя комитета образования Александра Седунова, состояние троих детей оценивается как тяжелое, остальные находятся в состоянии средней степени тяжести. При этом плохо стало детям разного возраста, из разных классов.

Предварительно, врачи подозревают у школьников отравление неизвестным веществом. По данным РЕН ТВ, среди симптомов у детей — тошнота, рвота и головокружение.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников взял выявление причин случившегося под свой личный контроль. По его словам, в настоящий момент школьники находятся под наблюдением врачей. У детей взяли все необходимые анализы, подчеркнул он.

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